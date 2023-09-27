الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 700 عسكري خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 715 عسكريا خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، التصدي لــ 10 هجمات أو كرانية على محور دونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية 390 جنديا بين قتيل وجريح و4 دبابات ومدفعين من طراز" M777" من صنع أمريكي ومعدات أخرى وتدمير مستودع ذخيرة للعدو في أراضي دونيتسك.

وأضاف البيان: "تصدت القوات الروسية لهجوم آخر على محور زابوروجيا في منطقة قرية "فيربوفويه" وقتلت أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا ودمرت مدفعين من طراز "M777" ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر"، منوها بقتل 150 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك.

وتابع البيان: "تصدت قواتنا لهجومين على محور "كراسني ليمان" وقتلت حوالي 55 جنديا أوكرانيا"، مشيرا إلى القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك وتدمير مدفع M777 ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بجانب أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية وإسقاط 8 صواريخ هيمارس و19 طائرة بدون طيار أوكرانية على محور خيرسون.