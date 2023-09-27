مصر تزيد حصيلتها لـ 8 ميداليات بافتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

أضافت مصر ميدالية جديدة لحصيلتها في أول أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا وذلك بعد قبول اعتراض كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ على نتيجة سباق 1 كم مونو ناشئين.

كان الشاذلي قد تقدم باعتراض على نتيجة سباق 1 كم مونو ناشئين للجنة تحكيم بطولة العالم، وبعد الاحتكام للفديو تم بالفعل قبول اعتراض كابتن سامح الشاذلي والغاء نتيجة صاحب الميدالية الفضية ليتوج احمد عمرو ماضي بالميدالية الفضية بدلًا من البرونزية ويصعد مهاب ايهاب على منصة التتويج ويحرز البرونزية بدلًا من المركز الرابع، وكان السباق قد فاز به زميلهم حسن محمد الدفراوي الذي توج بالذهبية.

بذلك أصبحت حصيلة مصر في الفترة الصباحية من منافسات البطولة 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية فيما احرز مواطنه احمد عمرو ماضي الميدالية الفضية، وحقق مهاب ايهاب الميدالية البرونزية.

وأوضح سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ أنه تقدم باعتراض رسمي للجنة التحكيم من أجل الرجوع إلى تسجيل الفديو في سباق 1 كم مونو ناشئين ومنح مصر حقها في الميداليات، وبالفعل استجابت لجنة تحكيم البطولة لاعتراضه لتزيد مصر من حصيلتها في أول أيام البطولة.