طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأرتا سولار يصل القاهرة الليلة

يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي، في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

كانت بعثة أرتا سولار بطل جيبوتي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، وكان في استقبال بعثة الفريق الجيبوتي باسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

يتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع. ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.