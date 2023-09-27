أزمة في الزمالك.. خلاف بين أوسوريو ومعاونيه بالجهاز الفني

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن وجود خلاف بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة، وجهازه المعاون المحلي من أبناء الزمالك، وعلى رأسهم مدحت عبدالهادي وأحمد مجدي .

وأضاف المصدر: جاء الخلاف بسبب رفض المدرب الأجنبي الاستماع لنصائح ووجهات نظر عبدالهادي ومجدي الفنية، حيث ينفرد المدرب الكولومبي بجميع القرارات الفنية والتشكيلات والتبديلات و استبعاد اللاعبين قبل وأثناء المباراة .

كان الزمالك قد بدأ الدوري الممتاز هذا الموسم بداية غير جيدة حيث فقد حتى الآن 4 نقاط كاملة بعد خوض جولتين فقط، حيث تعادل مع بيراميدز في الجولة الأولي للدوري بنتيجة 2-2، ثم تعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري بنتيجة 2-2 .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.