فرج عامر: مكسب بلدية المحلة بداية تصحيح مشوار سموحة في الدوري

قال محمد فرج عامر،رئيس نادي سموحة،عقب فوز فريقه أمام بلدية المحلة: «الفوز على بلدية المحلة في عقر داره، بداية تصحيح المسار، خلال مشوار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ».

وتابع رئيس نادي سموحة قائلًا: «أثق في الجهاز الفني واللاعبين، وتحقيق الإنتصارات للموج الأزرق خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز».

وفاز سموحة علي بلدية المحلة، بهدفين مقابل لاشيء، على ملعب استاد بلدية المحلة، خلال منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن سموحة تعادل مع الجونة، بهدف لكل فريق، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد سموحة لمباراة المقاولون العرب، الخميس المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.