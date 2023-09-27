برلماني: ندعم الرئيس السيسي في استكمال مسيرة البناء والتنمية

وقع النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الأجدر لقيادة المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين.

وقال "عطية" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها، وذلك نتيجة لما شهدته من إنجازات كبيرة ومشروعات تنموية عملاقة ساهمت في نهوضها وتقدمها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، يأتي ردا للجميل الذي قدمه للوطن، وتابع: "الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها، وأنقذها من مخططات شيطانية خبيثة".

واختتم النائب ناصر عطية: "الرئيس السيسي تولى حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك تغلب على التحديات والصعوبات، ونهض بها، ودشن فيها أكبر المشروعات التنموية التي ساهمت في نهوضها".