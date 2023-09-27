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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدًا من إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة للتهنئة بالمولد النبوي

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وفداً من ايبارشية سمالوط وطحا الاعمدة
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استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدا من ايبارشية سمالوط وطحا الأعمدة للتهنئة بالمولد النبوى الشريف بديوان عام محافظة المنيا، حيث ضم الوفد القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط والقمص انجيلوس كامل وعدداً من القساوسة بحضور الدكتور هانى عبد الشهيد نائب مجلس الشيوخ.

قدم الوفد التهاني لمحافظ المنيا بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن ، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة ، التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن ، تلك المشاعر التي تتجسد دوماً في المناسبات وجميع الأوقات مشيراً الى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها الدائم على تحقيق الرخاء والتنمية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المولد النبوى الشريف ايبارشية سمالوط محافظة المنيا
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