محافظ دمياط تصل الشرقية لتكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية ايذانًا بالمشاركة فى المؤتمر الاقليمى للاعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، بمحافظات دمياط والشرقية والدقهلية تمهيدًا للتأهيل للمنافسة على مستوى الجمهورية.

حيث كان فى استقبالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما تم عقد لقاء حضره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

فيما وقد وجهت المحافظ التحية الى محافظة الشرقية تحت قيادة الدكتور ممدوح غراب على استضافتها هذا الحدث، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود كبيرة فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تعكس اهتمام الدولة بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

وفى ختام اللقاء تبادلت المحافظ ومحافظى الشرقية والدقهلية الدروع التذكارية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تأهيل ١٨ مشروع بالفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، تمهيدًا للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة التى استمرت أعمالها خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٠ سبتمبر الجارى، لاختيار ٣ مشروعات عن كل فئة، والتى ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست اهتمام الدولة المصرية بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة تُعد من المبادرات الرائدة التى تستهدف وضع حلول لتلك القضية، كما حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى وقدمت محافظة دمياط خلالها مشروعات ناجحة وفعالة.

فى حين ثمنت جهود اللجنة لإجراء مقابلات مع المتقدمين وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة والتى تتضمن ٦ فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ".

FB_IMG_1695820210814

FB_IMG_1695820205465

FB_IMG_1695820199365