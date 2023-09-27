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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رفيق كبو وأحمد نادر يقودان إنبي أمام طلائع الجيش

إنبي
إنبي
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أعلن تامر مصطفى تامر، المدير الفني لإنبي التشكيل الأساسي للقاء طلائع الجيش في الجولة الثانية للدورى الممتاز، وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، وأحمد صبيحة ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك وأحمد يوسف، ومودى ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو وأحمد نادر.

وتصم قائمة  البدلاء كلا من: رضا السيد وأحمد أمين قفه، وأحمد جمال ومحمد النحاس، وأحمد العجوز وعلي فوزي، وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب، ومروان داوود.

وتعرض إنبي  للهزيمة أمام الداخلية بهدف في افتتاح الدوري.

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إنبى رفيق كبو وأحمد نادر مصطفى شكشك
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