رفيق كبو وأحمد نادر يقودان إنبي أمام طلائع الجيش

أعلن تامر مصطفى تامر، المدير الفني لإنبي التشكيل الأساسي للقاء طلائع الجيش في الجولة الثانية للدورى الممتاز، وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، وأحمد صبيحة ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك وأحمد يوسف، ومودى ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو وأحمد نادر.

وتصم قائمة البدلاء كلا من: رضا السيد وأحمد أمين قفه، وأحمد جمال ومحمد النحاس، وأحمد العجوز وعلي فوزي، وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب، ومروان داوود.

وتعرض إنبي للهزيمة أمام الداخلية بهدف في افتتاح الدوري.