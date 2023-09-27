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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا: برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبيرة بتنفيذ 2000 مشروع خدمي

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، ستيفان جيمبرت ، المدير الإقليمى للبنك الدولى ، وعقد معه اجتماعا موسعا ، استعرض خلاله الإنجازات التي حققتها المحافظة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، في مجال البنية التحتية و ترفيق المناطق الصناعية ، و ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج ، واعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من ألفين مشروع في عدد من المحاور مثل ( تطوير المراكز التكنولوجية - بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية – تطوير التكتلات الاقتصادية – البنية التحتية – التنمية الحضرية وتحسين البيئة ) ، مما ساهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بنسبة تغطية بلغت ٩٩٪ ، وذلك عبر محطات مياه تعمل بتقنية الترشيح الفائق ، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي التي ساهمت في رفع نسبة المناطق المخدومة إلي ٨٠٪ ، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية ، و هو ما أدى إلى الحد من الفساد المالى والإدارى داخل تلك الوحدات ، مؤكدا أن تلك المشروعات أحدثت طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة .

وأضاف الداودي أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من البرنامج ساهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية ، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى ، و كلاحين فقط ، تمتلكان بنية تحتية متكاملة ( كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق ) تفى بإحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد في الاستثمار بالمحافظة ، لافتا إلى أن التجربة التى اتبعها برنامج التنمية المحلية في اختيار وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال عقد جلسات التشاور المجتمعى ، وإشراك المواطنين في اختيار المشروعات ، كانت رائدة ، مشيرا إلى أننا كجهاز تنفيذى استفدنا من هذه التجربة ومن خبراتنا التى اكتسبناها من البرنامج في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، موجها الشكر للدكتور هشام الهلباوى ، أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج ، و أعضاء وحدة التنفيذ المحلية ، تقديرا للجهد الذى بذلوه لإنجاز مشروعات البرنامج طبقا للمواصفات والمواعيد المحددة .  

من جانبه وجه المدير الإقليمى للبنك الدولى ، الشكر لمحافظ قنا ، على حفاوة الاستقبال ودوره في تقديم الدعم لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية داخل المحافظة ، مؤكد أن برنامج التنمية المحلية من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لدى مسئوليه لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والإسترشاد بها ، مؤكدا أن البنك الدولى يُعد شريك استراتيجى للدولة المصرية لدعم برامج الحكومة والإصلاحات التى تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة .

و عقب الاجتماع ، اصطحب محافظ قنا ، المدير الإقليمى للبنك الدولى ، لتفقد بعض منتجات التكتلات الاقتصادية التى يقوم برنامج التنمية المحلية بتطويرها ، وهى ( التلّي ، الآثاث ، البصل ، منسوجات أخميم ) من محافظة سوهاج ، و ( العسل الأسود ، الفركة ، الفخار ) من محافظة قنا ، وأشاد المدير الإقليمى للبنك الدولى بجودة المنتجات ، ومستوى التحسن الذى طرأ عليها بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية .

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