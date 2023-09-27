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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 300 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، وبمتابعة مباشرة  مع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،  نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي  مع حماية الأراضي وجهات الولاية ذات الصلة لتنفيذ قرارات الإزالة في المهد، حيث تم تنفيذ الإزالة لـ 313 حالة تعد على إجمالي مساحة 232 قيراطًا بقرى مركز بني سويف، بجانب 6 حالات مخالفات بناء داخل الحيز العمراني لمدينة بني سويف، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى  26 سبتمبر 2023.

 

 

 

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