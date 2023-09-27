بنك الإمارات دبي الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية

وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في إطار مسئوليته المجتمعية وإيمانا بدور الشباب في دفع جهود التنمية، بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية، التابعة لمؤسسة السويدي اليكتريك وهي مؤسسة تنموية غير هادفة للربح، لتنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف، بهدف تدريب الشباب المصري وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.

تنبع هذه المبادرة من إيمان بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ودعمه القوي لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقع بروتوكول التعاون من جانب بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة في البنك، ومن جانب الأكاديمية ، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA.

وصرح د. أمجد دومه قائلاً: "إن برنامج التدريب من أجل التوظيف يأتي في إطار جهود بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بالتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لتوفير وتطوير برامج تدريبية مبتكرة لدعم توظيف الشباب المصري، حيث يتم تصميم وتطوير وتنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الأكاديمية حيث لديهم خبرة لاكثر من 10 سنوات فى التعليم الفنى والتدريب المهنى لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم التقنية في ضوء متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات".

وأضاف: " برنامج التدريب يدعم تطوير قدرات المتدربين الشباب في مجالات المهارات الشخصية، وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الصحة والسلامة والبيئة، والمهارات اللغوية والتقنية، في مختلف المحافظات، ومنحهم الفرصة للحصول على فرص عمل عقب تطوير قدراتهم في مختلف المجالات".

ويستهدف البرنامج المقرر تنفيذه ، الشباب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من القاهرة الكبرى، والسويس، ومدينة العاشر من رمضان، حيث يضمن التعاون في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية ارتفاع معدلات التوظيف لنسبة تصل إلى 85%.

من جانبها قالت حنان الريحاني: "نحن سعداء بشراكتنا مع بنك الإمارات دبى الوطني - مصر ونسعى دائما الى توفير كل الفرص للشباب المصرى و تنمية مهاراتهم الشخصية والعملية. أنه من المقرر أن يتم تحديد الدورات التدريبية وفقاً لمنهجية أكاديمية السويدي الفنية بعد دراسة احتياجات السوق الحالية؛ من خلالها يتم تخصيص الدورات التدريبية والتي تتضمن المهارات الشخصية، ، وغيرها من الدورات التدريبية وفقاً لبروتوكول التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بهدف تطوير التدريب العملي وتنفيذه لضمان أفضل توافق مع فرص العمل".