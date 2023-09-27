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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يهنئ العالم الإسلامى بالمولد النبوى الشريف

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هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تهنئة للعالم الأسلامى بمناسبه المولد النبوى الشريف، قائلاً : "هذا الذي بالنور قد عمَّ الورى".
وأضاف : "الجميع في ليفربول يُهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف"، بعد ان نشر الحساب الرسمى صوره مكتوب عليها المولد النبوى الشريف.
 

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ليفربول المولد النبوى الشريف محمد صلاح
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