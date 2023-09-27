هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تهنئة للعالم الأسلامى بمناسبه المولد النبوى الشريف، قائلاً : "هذا الذي بالنور قد عمَّ الورى".
وأضاف : "الجميع في ليفربول يُهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف"، بعد ان نشر الحساب الرسمى صوره مكتوب عليها المولد النبوى الشريف.
البوابة سبورت
ليفربول يهنئ العالم الإسلامى بالمولد النبوى الشريف
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هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، العالم العربي والإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف.