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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس صندوق "البارالمبية" يقترح تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 50% باللجان الدولية

عماد رمضان
عماد رمضان
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تقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح امام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية  بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوى الاعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50 ٪ فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية والذي تستضيفه البحرين حاليا بحضور 180 دولة ، و نال إقتراح أمين صندوق اللجنة البارالمبية  عناية واهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية، خاصة بعد أن تبع اقتراح عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، تأييد ومطالبة  العديد من الدول  لهذا المطلب.

وقد تم توثيق الاقتراح لدى اللجنة الباراليمبية المصرية.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية قد ألقى  كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية، باجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية، وهي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية  منذ عام  1989 التي يتم  فيها عرض والقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية  أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

ويمثل مصر في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

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للجنة الباراليمبية عماد رمضان رئيس اللجنة البارالمبية عماد رمضان أمين صندوق اللجنة
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