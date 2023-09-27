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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تعرب عن تعازيها للعراق في ضحايا حادث حريق في إحدى قاعات الأفراح بنينوى

الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
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 أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث حريق في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، مما تسبب في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وعبرت الخارجية حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤسف.
 

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الخارجية البحرينية البحرين نينوى
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