توزيع شربات بالموز على المارة بالإسكندرية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

شهدت شوارع محافظة الإسكندرية، عصر اليوم الأربعاء، توزيع "الشربات بالموز" من قِبل الأهالي، ابتهاجًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

قام الأهالي في منطقة محطة الرمل والورديان وغيرها من المناطق وسط وغرب الإسكندرية، بتوزيع شربات بالموز في أكواب بلاستيكية، وذلك في إطار اعتياد أهالي محافظة الإسكندرية على الاحتفال بالمولد كل عام.



ويقف أهالي الإسكندرية في الشوارع الرئيسية والجانبية لتوزيع الشربات على المارة وإيقاف المواطنين والسيارات الأجرة والملاكي.



وتصيب هذه العادة المواطنين بحالة من البهجة والسرور ابتهاجًا بالمولد النبوي، وترسم السعادة على وجوه الأطفال والكبار أثناء توزيع "الشربات بالموز" على المارة.

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس.

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.

وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات مديرية الأوقاف.