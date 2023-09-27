2 أكتوبر.. افتتاح معرض "حديث الملامح" لأماني زكريا في الأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالأوبرا معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا وذلك فى السابعة مساء الاثنين 2 اكتوبر المقبل ويستمر حتى الاثنين 9 اكتوبر .

يضم المعرض حوالى 27 عملا فنيا تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج (الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ) وتتناول فكرة المعرض اختلاف الثقافات واللغات، حيث تجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر ان الفنانة امانى زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية كما أقامت عدة معارض منفردة.