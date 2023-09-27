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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

2 أكتوبر.. افتتاح معرض "حديث الملامح" لأماني زكريا في الأوبرا

معرض حديث الملامح
معرض حديث الملامح
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تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالأوبرا معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا وذلك فى السابعة مساء الاثنين 2 اكتوبر  المقبل ويستمر حتى الاثنين 9 اكتوبر .

يضم المعرض حوالى 27 عملا فنيا تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج (الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ) وتتناول فكرة المعرض اختلاف الثقافات واللغات، حيث تجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر ان الفنانة امانى زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية كما أقامت عدة معارض منفردة.

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قاعة زياد بكير المكتبة الموسيقية بالاوبرا معرض بعنوان حديث الملامح أمانى زكريا
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