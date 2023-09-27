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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مجلس أمناء "العاشر من رمضان" يكرم الأوائل من المتفوقين

تكريم الأوائل بالعاشر
تكريم الأوائل بالعاشر من رمضان
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كرم مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور محمد حلمي محمد رئيس مجلس الأمناء، اليوم الأربعاء، المراكز الأولى في الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والأول ثانوية عامة، وكرم عدد من الدليلين والمشاركين في القوافل التعليمية، ومديري المدارس مع منحهم شهادات تقدير و مكافآت مالية تقديرا وتحفيزهم لهم. جاء ذلك من خلال احتفالية بدار مناسبات مجلس الأمناء، بحضور النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر ونائبه المهندس أشرف عبدالوهاب،  المهندس توفيق عامر عضو جمعية مستثمري العاشر ، فايزة وعبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، الدكتور أيمن رضا عبد الله، والمهندس حمدي عتمان، وكيلي مجلس الأمناء،  المهندس إسلام سامي نصر الله، عضو جمعية مستثمري العاشر ،الدكتورة فاطمة وعبدالمنعم عضو مجلس الأمناء، وحمدي سلامة خير الله مدير تعليم العاشر، الشيخ محمود عبد الصمد مدير التعليم الأزهري العاشر  والقيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، و، وأولياء الأمور والقيادات العاملة والدينية الإسلامية بالمدينة.

وبدأت الاحتفالية، بإقامة رأي شرفي للمكرمين وسط تصفيق الحضور والأصوات الزغاريد، ولهذا كلمته قدم الدكتور محمد حلمي التهنئة، لجميع الطلاب المبكرين الشهادات، العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض معربا عن فخره جميعا، وبالنماذج المشرفة التي نجحت في التفوق والتميز وحصد ثلاثة طلاب على المستوى الجديد، توجهت بالشكر لأولياء الأمور على جهودهم على مدار مع أبنائهم للإنجاز والتفوق.

كما حرصت على جهود قيادات التعليم العام والتعليم والأزهر بالمدينة، وحرصتهم على توفير من أجل التعليم إلى الكثير، للتفوق، وتوفير كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفنى وزهرى بالمحافظة، من أجل تخريج كوادر على مواكبة خطوات التنمية بها إه‍الى فى مختلف التخصصات.  

مجلس أمناء العاشر - العاشر من رمضان - الدكتور محمد حلمي محمد - المهندس توفيق عام

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مجلس أمناء العاشر العاشر من رمضان الدكتور محمد حلمي محمد المهندس توفيق عامر الدكتور أيمن رضا عبدالله المهندس حمدي عتمان النائب أحمد الخطيب
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