الصين تقيم مجمعا صناعيا شاملا بشرق بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ممثلي مجموعة "تيدا الصين"، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن إنشاء مجمع صناعى شامل للبروم والمعالجة والصودا الكاوية، بشرق بورسعيد.

وناقش محافظ بورسعيد الإجراءات التنسيقية لبدء خطوات تنفيذ مشروع "المجمع الصناعي الشامل" بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المشروع يأتي بالتزامن مع الطفرة الصناعية التي تشهدها جنوب وشرق بورسعيد، حيث شهد اللقاء عرض أهم التنسيقات التي أتخذت بناء على الاجتماعات السابقة.

من جانبهم، قدم ممثلو مجموعة "تيدا الصين" فيلما تعريفيا حول الشركة، فضلا عن استعراض ملامح المشروع والذي يتمثل في إنشاء مجمع صناعي شامل على ثلاث مراحل، حيث تقام المرحلة الأولى باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، والمرحلة الثانية باستثمارات تبلغ مليون دولار، وذلك خلال أربعة أعوام وبحجم عمالة تزيد على 3000 عامل، ويهدف المشروع لتعظيم الاستفادة من موقع شرق بورسعيد، وفتح آفاق جديدة لمزيد من الصناعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع مجموعة تيدا الصين، والذي يأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة الصين، مُرحبا بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.