الخارجية الروسية: واشنطن والاتحاد الأوروبي يمارسان الضغط على أرمينيا لمغادرة منظمة الأمن الجماعي

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 03:02 م

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان الضغط على قيادة أرمينيا لمغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت زاخاروفا وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن واشنطن وبروكسل تحاولا إقناع القيادة الأرمنية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسريع التعاون مع الناتو وإعادة توجيه برنامج التعاون العسكري الفني وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان، دون الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".

وأضافت أن موسكو ترى مدى الإصرار المدمر الذي يتعامل به الأمريكيون مع يريفان، مشيرة إلى أن رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ونائبة وزير الخارجية الأمريكي يوري كيم قد زاروا أرمينيا، لإعادة توجيه أرمينيا لكي تبتعد عن التحالف أو التفاعل أو التعاون مع روسيا.