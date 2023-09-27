محافظ القاهرة: جهاز تشغيل الخريجين يسهم في تأهيل الشباب ودعم المشروعات والمرأة المعيلة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة في تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور استراتيجية مصر 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً .

وأضاف محافظ القاهرة انه تم تدريب عدد من السيدات في مدينة الأسمرات على صناعة عرائس المولد النبوي الشريف ودعمهن في تسويق منتجاتهم فى إطار حرص المحافظة على تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال .