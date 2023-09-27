الكنيسة السريانية الإرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب في القدس

تحتفل الكنيسة السريانية الارثوذكسية اليوم الأربعاء، في القدس بحسب التقويم الشرقي بعيد اكتشاف خشبة الصليب المقدس حيث انطلق موكب المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة من دير مار مرقس، متجهاً الى كنيسة القيامة لإقامة صلاة الرمش مساء الإثنين ومن ثم زيارة المواقع المقدسة داخل كنيسة القيامة، كالقبر المقدس وحبس المسيح ومغارة اكتشاف خشبة الصليب والجلجثة و الصلاة فيها.



وتوجه موكب إلى كنيسة القيامة للاحتفال بالقداس الإلهي حيث ألقى عظة عن مفهوم الصليب وأهميته في حياة المسيحيين وما يحمله من قيم و رموز دينية وروحية كعلامة النصرة ورمز للفداء الذي تمّمه المسيح و جمعهم على المحبة.





