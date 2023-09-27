الرئيس الروسي يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق الحمدانية

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 02:34 م

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعازيه لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، بضحايا الحريق الذي نتج عنه أكثر من 100 قتيل في قضاء الحمدانية الليلة الماضية.

وقال بوتين - في برقية تعزية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني:

"تقبلوا خالص تعازينا بسبب الحريق الذي شهدته الحمدانية وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ومن المحزن بشكل خاص أن هذه المأساة وقعت خلال حفل زفاف".

وطلب الرئيس الروسي نقل كلمات المواساة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الحريق الذي التهم قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل، تجاوز 450 شخصا بين قتيل ومصاب، بينما تحدثت معلومات بوقت سابق عن 100 قتيل.