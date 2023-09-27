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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تفتتح بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بـ7 ميداليات منها ذهبيتين

منتخب مصر
منتخب مصر
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افتتح المنتخب المصري للسباحة بالزعانف مشاركته في منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا بالحصول على 7 ميداليات متنوعة في الفترة الصباحية من أول أيام البطولة.

وتوج المنتخب الوطني بـ7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

حيث افتتحت مصر منافسات البطولة باحتكار منصة تتويج سباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي سباق 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئين توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية فيما احرز مواطنه احمد عمرو ماضي الميدالية البرونزية، فيما حقق مهاب ايهاب المركز الرابع.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ عن سعادته بالنتائج التي حققها سباحو مصر في افتتاح البطولة مؤكدًا أن هذه النتائج طبيعية نظرًا لتطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية وفقًا لبرنامج الاعداد الذي وضعه الاتحاد المصري مع الجهاز الفني.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد ورده، ملك شريف سعيد، جميله علي صابر، ندى مجدى هجرس ، نبيله حسن اسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.
والسباحون هم: مهاب ايهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، أدهم أحمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان أحمد مرسى العمراوي، أحمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، أحمد طاهر السيد طاهر علام ، حسن محمد الدفراوي.
ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.
ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة الـ19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

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بطولة العالم للسباحة بالزعانف ذهبيتين المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بلغراد بصربيا احمد محمدي
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