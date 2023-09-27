لخدمة السيدات.. 100 مليون صحة تتواجد في 4 محطات للمترو الأخضر وقطار العاصمة

أعلنت إدارة وتشغيل كل من الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، وفقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، تعاونها مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

بموجب هذا التعاون يتواجد عدد من الأطباء والمتخصصين خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023 في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة والمحطة التبادلية عدلي منصور.

هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع كافة المبادرات الإيجابية التي تطرحها الجهات المختلفة لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها لتكون جزءا فاعلا من المجتمع المصري.

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