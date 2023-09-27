برلماني: إنجازات السيسي في مختلف القطاعات دفعتني للتوقيع على نموذج تزكيته للترشح للانتخابات الرئاسية

وقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على استمارة تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر عقدها ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

وقال النائب علاء عابد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ ولا يزال كم من المشروعات القومية وأخذ الرئيس على عاتقه المسؤليه كاملة وحقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت فى سنوات.

وتابع النائب علاء عابد، أن الإنجازات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وفي المحافظات جميعها ومن ثم يحظى بتأييد وشعبية كبيرة ، حجم الإنجازات، لاستكمال خريطة طريق، ونناشد المصريين بالمشاركة بكثافة حيث إن الرئيس السيسي رجل أفعال، فعل ولم يتحدث، المرحلة القادمة سيحصد المصريين ثمار المشروعات القومية، وسيشعر المواطنين بما تحقق من انجازات ورؤية مصر ٢٠٣٠، والإنجازات التي تحققت في بناء الإنسان، وتطوير العشوائيات، والقضاء على فيروس سي .

وقد أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.