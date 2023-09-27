الجمعة.. مدحت صالح يتغنى بأعمال "الأساتذة" على مسرح النافورة بالأوبرا

تقام الأمسية الثانية لسلسلة حفلات المشروع الفني "الأساتذة"، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل، الموافق 29 سبتمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

ويعد مشروع "الأساتذة" خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.