على ذمة حريق نينوي.. ضبط 4 من أصحاب قاعة الأفراح بالعراق

رصدت هبة التميمي، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، تطورات حريق قاعة أعراس في نينوى العراقية، قائلة إنه تم نقل المصابين والجثامين إلى خارج المحافظة بإقليم كردستان وغيره لقلة عدد المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مساعدات كثيرة يجرى استقبالها من كل المحافظات القريبة من مكان وقوع الحادث.

وأضافت «التميمي» خلال لقائها على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه وزيري الداخلية والصحة بالتوجه إلى مكان الحريق لكشف ملابسات وتداعيات هذا الحريق، ومعرفة إذا كان متعمدا أم لا، مشيرة إلى أنه جرى إلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس والمسؤولين عن هذا الحريق لعدم وجود متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء في هذه القاعة.

وتابعت أن القاعة مغلفة بألواح الأيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة، مشيرة إلى أن الإحصائيات حول معدل الوفيات والمصابين غير ثابتة حتى هذه اللحظة، فحسب المحافظة هناك 114 حالة وفاة و200 إصابة، أما البعض من وزارة الداخلية يقول إن الحريق أسفر عن 95 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة.