جامعة الإسكندرية تعلن إعادة تأهيل مباني الكليات للعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت جامعة الإسكندرية استعدادها للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى للجامعاتGreenMetric World University Ranking أكد رئيس الجامعة على عميدي الكليات إعداد حصر للمباني العامة بالكليات لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وفي إطار مشروعى MAIA-TAQA ، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبى بهدف استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.

وجاء ذلك تزامنًا مع استعدادات جامعة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية كلية التربية للطفولة المبكرة وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة النيل الأهلية، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وجامعة توريبا- لاتفيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال ريادة الأعمال والتبادل الطلابى وتقديم برامج الدعم اللازمة لاحتضان الشركات الناشئة.

ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من شركة Keysight الأمريكية عبارة عن مجموعة أجهزة لصالح معمل الإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة قيمتها حوالي ٢ مليون جنيه، وقبول الإهداءات المقدمة من مؤسسة هوريزن سوليدلريتى وهى عبارة عن أجهزة خاصة بتجهيز معمل الفاب لاب بكلية الهندسة قيمتها حوالي مليون وثمانمائة ألف جنيه.

وجاء في البيان موافقة المجلس على ١٣ ترقية عضو هيئة تدريس، ٥ إلى وظيفة أستاذ، و٨ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٤ مدرس، ومنح ٣٢ درجة دكتوراه و٦٣ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.