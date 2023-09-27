استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وكيل تعليم المنيا يلتقي مديري الإدارات

عقد حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية التسع.

بدأ حمدى الاجتماع مهنئا الجميع بذكرى المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض البنود الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

أكد مدير المديرية، الالتزام بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات للمدارس، موضحا أن تعليم المنيا يضم ٣٢٥١ مدرسة تعليم عام وفنى موزعة فى تسع إدارة تعليمية يتواجد بها ١,٤٩٩,٠٠٠ مليون وأربعمائة وتسع وتسعين ألف طالب وطالبة تقريباً وهى نسبة ليست بالقليلة

شدد مدير المديرية على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم ، وحظر تواجد الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس ، ويسمح باستخدام التليفون المحمول غير المزود بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، كذلك الاهتمام بيوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس، مع الإشارة إلى توافر بنوك للأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية، وحظر تحصيل آية مبالغ مالية تحت آية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

كما تم مناقشة آليات سد العجز ومنها الاستعانة بمعلمين بالأجر وفقا للضوابط المحددة، وسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 الف معلم بداية العام الدراسي الجديد وفقا لما يرد من تعليمات من وزارة التربية والتعليم، وضرورة تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

كما شدد حمدى مصطفى مدير المديرية على الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتجهيز القاعات الدراسية بكل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، و تفعيل استخدام القنوات التعليمية والمنصات التعليمية، وإتاحتها لجميع الطلاب.

FB_IMG_1695812041492

FB_IMG_1695812038882

FB_IMG_1695812032207

FB_IMG_1695812035129

FB_IMG_1695812029639

FB_IMG_1695812026468

FB_IMG_1695812021069