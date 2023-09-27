إقبال كبير على إجراء التوكيلات الرئاسية بالإسكندرية.. صور

شهدت مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا على إجراء التوكيلات الرئاسية.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية، توافد الرجال والنساء على مقار مكاتب التوثيق بالمحافظة، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية، 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- مكتب توثيق الرمل أول ، 18 تعاونيات سموحة.

- مكتب توثيق الرمل ثان ، برج الفاروق.

- مكتب سيدى جابر ، 19 تعاونيات سموحة.

- مكتب المنتزة أول ، عمارات ذات الصوارى.

- مكتب المنتزة ثان ، برج الياقوت بحرى شارع الملك حفنى.

- مكتب برج العرب ، مساكن هيئة المجتمعات العمرانية.

- مكتب العامرية الكيلو 33 طريق إسكندرية الصحراوى.

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.