جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب "صور"

شهد الدكتور حمدي إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسئولية.

كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والاخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت الدكتور نجلاء الشربيني، أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى الدكتور محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي، وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

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