برلمانيون: قمنا بتزكية السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة لأنه الأصلح والأجدر

توافد عدد كبير من ممثلي الشعب من اعضاء مجلس النواب للبهو الفرعوني بالمجلس من أجل تقديم تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال 8 منافذ اعدتهم الامانة العامة للمجلس خصيصا لهذا الغرض.

ومن جانبه، قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انه قام بتزكية الرئيس السيسي لانه احسن واحد يصلح لحكم مصر ومش هنلاقي حد احسن منه لتكملة المشوار.

وأضاف عوض الله أن السيسي قام بإنجازات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء ويكفي ما حدث خلال ال 10 سنوات الماضية والجميع يعلم ان السيسي في بداية حكمه لمصر كان ملف الطاقة والكهرباء ازي وكانت الكهرباء بتقطع طوال اليوم ولم تكن هناك بنية اساسية في هذا الملف ولكن الان هناك بنية اساسية قوية وهناك تنوع لمصادر الطاقة وهناك طاقة متجددة وهناك اكتشافات للغاز والبترول كما ان الرئيس اهتم كثيرا بملف البيئة ولذلك جئنا اليوم لنقول للرئيس كمل مشواك.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان تزكية السيسي امر لا بد منه وهو فرض نظرا لما قدمة الرئيس من تضحيات كبيرة جدا ونحن كممثلين للارادة الشعبية وممثلين عن الشعب المصري نثق في الرئيس السيسي لاننا جربناه عندما انحاز للارادة الشعبية في 30 يونيو وانحاز للشعب وقضي علي قوي الشر والضلال وقضي علي الاخوان الي حيث رجعه كما انه قضي علي الارهاب وحافظ علي الامن القومي المصري وصانه بكل ما تحمل الكلمة من معني واحدث طفرة في التسليح للجيش المصري ونوع مصادر السلاح وتعامل بندية كبيرة مع كافة القوى ليس هذا فقط بل قام ببناء جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون وبناء الانسان المصري ويكفي كم المشروعات القومية التي قام بها السيسي والمبادرات التي تكفل للانسان والمواطن المصري حياة ادامية واهمها مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه، قال النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان التزكية للرئيس السيسي شرف ما بعد شرف لاننا نزكي انسان حريص علي الدولة المصرية ويعمل من اجلها ولصالح شعبها دون توجهات شرقية كانت ام غربية لذلك جئنا اليوم لتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونطالبة بتكملة المشوار في بناء الجمهورية الجديدة.