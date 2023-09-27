"تعليم الوادي الجديد" ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية فى المرحلة الثانوية

قال سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه فى إطار خطة العمل على تطوير الآأداء والنهوض بالعملية التعليمية على ارض المحافظة .

جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية على منهجى التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الانسان بالتنسيق مع توجيه عام المواد الفلسفية للتعليم الثانوى.

وخلال الورشة جرى مناقشة عدة محاور ووضع الخطوط العريضة لتدريس المنهج وفق الخطة الزمنية .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.