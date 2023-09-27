ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم الوادي الجديد" ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية فى المرحلة الثانوية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه فى إطار خطة العمل على تطوير الآأداء والنهوض بالعملية التعليمية على ارض المحافظة . 

 جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية على منهجى التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الانسان بالتنسيق مع توجيه عام المواد الفلسفية للتعليم الثانوى. 

وخلال الورشة جرى مناقشة عدة محاور ووضع الخطوط العريضة لتدريس المنهج وفق الخطة الزمنية .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

ads
التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الوادي الجديد المرحلة الثانوية
ads