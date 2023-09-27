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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف والذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، المجلس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية اليوم، لافتًا إلى قيام كليات الجامعة بالاحتفال لمدة أسبوع كامل بهذه المناسبة وإقامة فعاليات مختلفة، لتنمية الوعي والحس الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بالملحمة التاريخية التي خاضها الآباء والأجداد لتغيير مجرى التاريخ، والتضحيات والبطولات التي قام بها جيش مصر العظيم والجنود المصريين من أجل الحفاظ على الأرض وعودة الحق وإعلاء قيمة الوطن. 

ووجه رئيس الجامعة تعليمات لعمداء الكليات اليوم للانتهاء من استعدادات الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، والمقرر إقامتها الأسبوع القادم، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وشدد على متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

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