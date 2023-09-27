"معلولا" بسوريا.. مكان يعيش فيه الماضي والحاضر

معلولا إحدى بلدات القلمون في سوريا تقع في شمال غرب دمشق على بعد 50 كم، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 1500 متر، ولايوجد مكان على الأرض يعيش فيه الماضي والحاضر جنباً إلى جنب مثل “معلولا”، ولن تجد مكاناً على الأرض فيه قصة البشرية مثله فبضعة أمتار فقط هي التي تفصل بين كهف عاش فيه الإنسان البدائي ومنزل من عصرنا هذا، بضعة أمتار تفصل بين مكان نحت بالصخر بأدوات ربما حجرية وبين مكان يجلس فيه شخص يعيش حياتنا اليومية بكل تقدمها.

واسم المكان “معلولا” يعني المكان المرتفع ذا الهواء العليل حسب اللغة السريانية التي ما زال سكان معلولا يتحدثون بها، وتشتهر بوجود معالم مسيحية مقدسة ومعالم قديمة مهمة يعود تاريخها للقرن العاشر قبل الميلاد، كما أن سكانها من المسيحيين والمسلمين ما زالوا يتكلمون باللغة الآرامية (السريانية) حتى اليوم بجانب اللغة العربية كما في قرية جبعدين وبخعة.

ويعتبر المكان أحد أجمل الأمور التي تثير الإعجاب في معلولا هي هذا الامتزاج الجميل بين الحقيقة والخيال بين التاريخ والأسطورة والإيمان، فهذه ممزوجة ببعضها لحد أن فصلها صعب إن لم يكن مستحيلاً.