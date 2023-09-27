جوتيريش: السياحة قوة هائلة يمكن الاستفادة منها لدفع عجلة التقدم وتعزيز التفاهم المتبادل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن السياحة تمثل قوة هائلة يمكن الاستفادة منها لدفع عجلة التقدم وتعزيز التفاهم المتبادل، ولكن لكي تحقق هذه القوة فوائدها الكاملة، يجب حمايتها ورعايتها.

جاء ذلك في رسالة لجوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم /الأربعاء/.

وأشار جوتيريش، إلى أن حالة الطوارئ المناخية تهدد حاليا العديد من وجهات السفر وبقاء المجتمعات والاقتصادات التي تعتمد على السياحة. كما أن العديد من الدول النامية التي تتأثر بشدة بتغير المناخ تواجه أيضا عجزا متزايدا في الاستثمار وأزمة في تكاليف المعيشة.

وأضاف أنه في اليوم العالمي للسياحة، ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء لبناء قطاع سياحي يحقق الخير للناس والكوكب، مؤكدا أنه يجب على الحكومات والشركات الاستثمار في ممارسات السياحة المستدامة والقادرة على الصمود. ويجب على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تتبنى مسارات خالية من الانبعاثات، وتخفض استهلاكها للطاقة، وتستفيد من أشكال الطاقة المتجددة، كما ينبغي على الجميع حماية التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في جميع الوجهات.

وقال جوتيريش، إنه يمكن للاستثمارات المستهدفة توفير فرص العمل ودعم الشركات والصناعات المحلية مع تخفيف الآثار البيئية للسياحة، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقافاتها، والمساهمة في أنظمة الحماية الاجتماعية الأساسية.

واختتم جوتيريش رسالته بالدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لتسخير الإمكانات الكاملة للسياحة المستدامة، لأن الاستثمار في السياحة المستدامة هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع.

