طالب يدهس أبا وابناه بمنطقة المقطم

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط قائد سيارة لإصطدامه بدراجة نارية، مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أنجاله بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالإنتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة (عامل، ويستقلها صحبته نجليه- مقيمون بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف، مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" (طالب - مقيم بدائرة القسم) وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.