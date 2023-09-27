تأجيل محاكمة المتهم بمواقعه شقيقته المعاقة ذهنياً وحملها سفاحا بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم تأجيل محاكمة المتهم محمد رمضان درغام في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، في إتهامه بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا وحملها منه سفاحاً، إلى الثاني من نوفمبر القادم، وذلك لعدم وصول تقرير العينة الوراثية DNA .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام ابراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد، وأمانة ثروت حكيم وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2021 جنايات قسم شرطه ابشواي، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد الفتاه بقيام نجله بالاعتداء على شقيقته المعاقة ذهنيا داخل منزلهما بقرية العجميين بمركز أبشواى.

وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطه عليها، وفوجئ الاب بإصابة ابنته باعياء شديد فأصطحبها إلى مستشفي ابشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حاملا، مما أصاب الاب بصدمه، ويكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلي الفور أتجه الأب إلى مركز شرطة ابشواي، وقام بتحرير محضر ضد ابنه والذي تم القبض عليه .

لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم المختصة بدائرة محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.