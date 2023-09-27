سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المدارس بمركزي اهناسيا وسمسطا 

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولة ميدانية موسعة بعدد من المدارس التابعة لإدارتي سمسطا واهناسيا، لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، ورافقه خلال الجولة :محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا ،ناصر سيف رئيس مدينة اهناسيا ، ومدير ي الإدارات التعليمية بالمركزين.

وتفقد السكرتير العام المساعد فصول وحجرات المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال ، تعليم أساسي، ثانوي) ،مشيراُ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس ، بجانب التنسيق مع الأبنية التعليمية لمراجعة أعمال الصيانة والمرافق بالمدارس.

كما تضمنت الجولة عقد لقاء موسع بإحدى قاعات المناسبات بمدينة سمسطا ، بحضور مديري المدارس والموجهين والقائمين على العملية التعليمية، أكد خلاله السكرتير العام المساعد ، على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتضافر الجهود وتوحيد آلية العمل في الفترة المقبلة وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انتظام العمل بالمدارس،مع التشديد على مراجعة صيانه المرافق وتكثيف النظافة بدورات المياه وتنظيم الطلاب عند الدخول والخروج ، والتأكد من توافر مستلزمات الفصول من المقاعد والأدراج والإضاءة والتهوية وكافة سبل الراحة.

من جهته شدد وكيل الوزارة على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف الإدارات وتجهيز القاعات الدراسية ، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3,2,1) لإثراء العملية التعليمية بمختلف المراحل ،و الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية ، لعرض المادة التعليمية ، وإتاحة المادة العلمية ، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب ، لتمكينهم من متابعتها بالمنزل ، مع سرعة الانتهاءمن أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس وتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة ،ووضع العلم في مكان بارز بالمدرسة والالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح والعمل على غرس قيم المواطنة والانتماء للوطن ، مع الالتزام بما جاء بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ولاسيما التأكيد على تفعيل القرار رقم (163) والخاص بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وحظر جمع أية أموال من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى.