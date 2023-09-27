ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة السادسة لمعرض دمنهور  للكتاب و الذي يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل .
ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث  إصداراته ، أبرزها كتاب "براءة جذرية" بترجمة الكاتب و المترجم الكبير الراحل السيد إمام إبن محافظة البحيرة و الذي يحتفي به المعرض هذا العام.
كما ضمت القائمة مجموعة كبيرة من الإصدارات، نذكر منها "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات في الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الصحافة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)، "الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية"، "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث في مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "أخلاق الحدلثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج" و"التدين و الحراك في مصر".

received_283076774659832
received_283076774659832
received_1546853559435920
received_1546853559435920
ads
معرض دمنهور للكتاب المركز القومي للترجمة فلسفة البلاغة
ads