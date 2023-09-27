الاستثمار الأخضر شعار اليوم العالمي للسياحة في 2023.. الأمم المتحدة: القطاع يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.. وكورونا أدى لتراجع الحصيلة من 3.5 إلى 1.9 تريليون دولار في 2021

يوافق اليوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر، اليوم العالمي للسياحة، حيث تهتم به كل الدول لتسليط الضوء على أهمية السياحة دوليًا، بهدف معرفة تأثيرها المهم على النطاق الاقتصادي والسياسي والثقافي على النطاق العالمي.

سبب الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

تعتبر السياحة مصدر دخل كبير ومهم لكل الدول، لذلك قررت منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تحديد موعد خاص باليوم العالمي للسياحة ليكون يوم 27 سبتمبر من كل عام منذ 1980، لأن هذا اليوم يوافق تاريخ اعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 سبتمبر من عام 1970.

كان هدف منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، من تقديم فكرة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، لتسليط الضوء على أهمية السياحية الدولية على النطاق العالمي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل الدول على تطوير النشاط السياحي وفتح الكثير من الحجوزات لمساعدة المواطنين على التنقل من بلد لأخرى لتنشيط السياحة، والاستمتاع بالمعالم السياحية المختلفة وتعليم ومعرفة العادات والتقاليد عن كل دولة.

وهناك تطورات حديثة للاستفادة من السياحة بشكل كبير، حيث غيرت الدول وجهة النظر في السياحة، فيمكن الاستمتاع بالسياحة العلاجية بهدف العلاج والاستجمام، وأيضًا السفر الترفيهي وهو لزيارة المعالم السياحية المختلفة على مستوى العالم، ويمكن السفر أيضًا بهدف زيارة الأماكن المقدسة والدينية، وهناك سياحة بغرض التسوق وشراء المنتجات المختلفة من أي مكان مثل الملابس أو الأجهزة، لذلك يعتمد الكثير من الناس على استخدام فكرة السفر كمتعة شخصية ولقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ولم يقتصر السفر فقط على ذلك، ولكن للاسترخاء والتأمل والإبداع أو لممارسة مغامرات جديدة، لذلك تعمل الدول على توفير كل الخدمات للزوار لتنشيط السياحة.

الاستثمار الأخضر المستدام

وركز شعار اليوم العالمي للسياحة عام 2023، على الاستثمار الأخضر المستدام، وهذا ما يتماشى مع الحدث العالمي الذي أقيم على أرض شرم الشيخ مدينة السحر والجمال، حيث أقيم مؤتمر تغيير المناخ العالمي الأخضر صديق للبيئة، خاصة في ظل التأثيرات المتسارعة في صناعة السياحة والمتمثلة بالتغيرات المناخية العالمية إلى جانب تأثيرات الذكاء الاصطناعي والسياحة الافتراضية في سوق السياحة العالمي، مما أدى إلى توجه جديد في صناعة السياحة السياحة يركز على الاستثمار السياحي الأخضر صديق للبيئة مستدام في الوقت الراهن مما يشمله من استثمارات سياحية تتفاعل مع طبيعة المجتمع السياحي وبيئة الطبيعة.

20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، يتيح قطاع السياحة ملايين الوظائف في كافة أنحاء العالم، خاصة للشباب والنساء، وتمثل السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدولي الجزرية الصغيرة والبلدان المتنامية، تُقدر المساهمة الاقتصادية للسياحة (الناتج المحلي الإجمالي للسياحة) بنحو 1.9 تريليون دولار في عام 2021، وهي أعلى من مبلغ 1.6 تريليون دولار المسجل لعام 2020، لكنها لم تزل أقل بكثير من قيمة ما قبل كورونا البالغة 3.5 تريليون دولار.