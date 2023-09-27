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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن جاهزية أحمد فتوح لمواجهة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية

أحمد فتوح
أحمد فتوح
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تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية.

وشهد مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء مشاركة أحمد فتوح في التقسيمة الفنية بالكامل بعد الاطمئنان على حالته.

وتماثل أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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أحمد فتوح الزمالك نادي الزمالك
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