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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تشارك نزلاء دور رعاية الأيتام والمسنين الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالقاهرة والجيزة

المولد النبوى الشريف
المولد النبوى الشريف
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شاركت وزارة الداخلية  نزلاء دور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة والمسنين بمحافظتى القاهرة والجيزة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.
  وأوفدت  وزارة الداخلية  مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من (دور رعاية الأيتام– دور رعاية الأيتام من ذوى القدرات الخاصة - المركز النموذجى للمكفوفين – دور المسنين) بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم خلالها توزيع  (400 علبة حلوى مولد نبوى) على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوسهم.
     يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين، وإستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" والدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية .. وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .
                      

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الايتام القاهرة والجيزة المولد النبوى الشريف
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