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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق تسبب في وفاة مواطن أعلى دائري السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق تسبب فى وفاة مواطن أعلى دائري السلام.

 تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى إتجاه المرج بدائرة القسم. وبالإنتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه. 

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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ضبط سائق وفاة مواطن دائري السلام
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