كلب بايدن يعقر ضابطا أمريكيا للمرة الـ11

تعرض ضابط فرقة يرتدي الزي الرسمي في الخدمة السرية الأمريكية للعض مساء أمس الإثنين من قبل الكلب "كوماندر" الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، هي المرة الحادية عشرة التي يحدث فيها هذا الأمر.

وذكرت شبكة فوكس نيوز، أنه تم علاج الضابط لاحقًا على يد الطاقم الطبي في البيت الأبيض، وفقًا لرئيس الاتصالات في الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، وأكد أن الضابط في حالة جيدة.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن: "يمكن أن يكون البيت الأبيض بيئة مرهقة للحيوانات الأليفة العائلية، وتستمر العائلة الأولى في العمل على طرق لمساعدة كوماندر في التعامل مع الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان لأراضي البيت الأبيض".

وقالت إن عائلة بايدن ممتنة بشكل لا يصدق لموظفي الخدمة السرية والإقامة التنفيذية على كل ما يفعلونه للحفاظ على سلامتهم وأسرهم والبلد.

وفقًا لسجلات وزارة الأمن الداخلي، فإن كلب الجيرمان شيبارد قام بالاعتداء أو عض ضباط الخدمة السرية 10 مرات أخرى على الأقل بين أكتوبر 2022 ويناير، بما في ذلك حالة واحدة استلزمت قيام مسؤول إنفاذ القانون المصاب بزيارة المستشفى.

ويوفر جهاز الخدمة السرية الحماية الأمنية للرئيس وعائلته، ويتم نشر العشرات من ضباطه حول القصر التنفيذي وأراضيه المترامية الأطراف حيث يتفاعلون في النهاية مع الكلاب، وتلقى بايدن كلبه كوماندر في ديسمبر 2021 كهدية من شقيقه جيمس ولدى العائلة أيضًا قطة تدعى ويلو.