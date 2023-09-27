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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على آخر تطورات إصابة عمرو السولية

عمرو السولية
عمرو السولية
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يخوض عمرو السولية لاعب وسط  الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن الجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة، كما حدث في بداية الموسم الحالي.

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