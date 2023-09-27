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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام الأفراد

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تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، أمام حركة تنقل الأفراد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره.

وتقدر الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بيت حانون بأكثر من 60 مليون شيقل، إضافة إلى حالة من الركود تسود الأسواق في القطاع، جراء ضعف الحالة الشرائية، نتيجة لعدم ضخ الأموال التي كانت تأتي من العمال. 

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سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون غزة وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
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