السودان يشارك بعرض «حذاء مقاس1 إلى حذاء مقاس56» ضمن عروض "القاهرة للمونودراما"

تشارك الجمعية السودانية للثقافة والفنون بالعرض المسرحي "من حذاء مقاس 1 إلى حذاء مقاس 56 "، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والعرض تأليف وتمثيل السيد عبدالله صوصل، وإخراج زهير عبدالكريم.

وتدور أحداث المسرحية عن تلك الأحذية التي لا يمكننا الاستغناء عنها لتقضية المشاوير، تلك الأحذية هي المرافق الأصيل لحياتنا الإنسانية من الميلاد حتى الممات، فقد نستطيع مسح تلك الأحذية الجلدية، ولكن هل نستطيع مسح أحذية الروح من غبار المشاوير تلك المرتبطة "بأول مشوار حضانه، وأول مشوار جامعة، وأول مشوار وظيفة، وأول مشوار حب إلخ..." فهل بمقدورنا أن نمسح من حذاء الروح غبار تلك المشاوير ؟والعرض مسرح شارع "فضاء مفتوح".

ويذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي" و"شاشة المونودراما"، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.