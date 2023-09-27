سفير السعودية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات

وضع سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس السفير نايف بن بندر السديري، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وكان في استقبال السفير السديري، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

كما زار السفير السديري، يرافقه المستشار الخالدي، متحف الشهيد ياسر عرفات، وجال في أروقته واطلع على أهم الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، والمحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات .